Chef för affärsoperationer-ersättning på Instacart uppgår till $210K per year för L6. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Instacarts totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 9/25/2025
Genomsnittlig Total Ersättning
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
L6
$210K
$158K
$52K
$0
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
På Instacart omfattas RSUs av ett 4-årigt intjänandeschema:
25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)
25% intjänas under 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)
25% intjänas under 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)
25% intjänas under 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)
50%
ÅR 1
50%
ÅR 2
På Instacart omfattas RSUs av ett 2-årigt intjänandeschema:
50% intjänas under 1st-ÅR (50.00% årligen)
50% intjänas under 2nd-ÅR (12.50% kvartalsvis)