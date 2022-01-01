Företagskatalog
Inovalon
Inovalon Löner

Inovalons löner varierar från $43,675 i total ersättning per år för en Lösningsarkitekt i den lägre delen till $276,375 för en Managementkonsult i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Inovalon. Senast uppdaterad: 9/15/2025

$160K

Mjukvaruingenjör
Median $100K

Backend-Mjukvaruingenjör

Produktchef
Median $132K
Dataanalytiker
Median $100K

Affärsanalytiker
Median $96K
Affärsutveckling
$110K
Kundservice
$55.3K
Personalresurser
$190K
Managementkonsult
$276K
Projektledare
$146K
Försäljning
$49.8K
Chef för mjukvaruingenjörer
$246K
Lösningsarkitekt
$43.7K
Vanliga frågor

Den högst betalda rollen som rapporterats på Inovalon är Managementkonsult at the Common Range Average level med en årlig total ersättning på $276,375. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Inovalon är $105,223.

