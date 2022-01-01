Inovalon Löner

Inovalons löner varierar från $43,675 i total ersättning per år för en Lösningsarkitekt i den lägre delen till $276,375 för en Managementkonsult i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Inovalon . Senast uppdaterad: 9/15/2025