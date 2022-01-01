Innovaccer Löner

Företagskatalog
Innovaccers löner varierar från $9,325 i total ersättning per år för en Dataanalytiker i den lägre delen till $260,100 för en Produktdesignchef i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Innovaccer. Senast uppdaterad: 9/6/2025

$160K

Mjukvaruingenjör
Software Engineer 1 $15K
Software Engineer 2 $38.3K

Backend-Mjukvaruingenjör

Datavetare
Median $17.5K
Produktchef
Median $55.8K

Chef för mjukvaruingenjörer
Median $67.7K
Dataanalytiker
Median $9.3K
Produktdesigner
Median $21.6K
Chef för datavetenskap
$70.8K
Informationsteknolog (IT)
$77.7K
Managementkonsult
$16.5K
Marknadsföringsoperationer
$11.8K
Produktdesignchef
$260K
Försäljning
$11.8K
Vanliga frågor

Den högst betalda rollen som rapporterats på Innovaccer är Produktdesignchef at the Common Range Average level med en årlig total ersättning på $260,100. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Innovaccer är $21,561.

Andra resurser