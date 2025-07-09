Företagskatalog
Innotech
Innotech Löner

Innotechs löner varierar från $11,973 i total ersättning per år för en Informationsteknolog (IT) i den lägre delen till $122,400 för en Kemisk ingenjör i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Innotech. Senast uppdaterad: 9/14/2025

$160K

Mjukvaruingenjör
Median $51K

Frontend-Mjukvaruingenjör

Backend-Mjukvaruingenjör

Kvalitetssäkring (QA) Mjukvaruingenjör

Dataingenjör

DevOps-Ingenjör

Dataanalytiker
Median $39.8K
Affärsanalytiker
Median $46K

Lösningsarkitekt
Median $68K

Dataarkitekt

Teknisk programchef
Median $78.9K
Administrativ assistent
$22.7K
Kemisk ingenjör
$122K
Datavetare
Median $31.3K
Informationsteknolog (IT)
$12K
Investmentbanker
$41.8K
Juridik
$63.2K
Produktdesigner
$38.8K
Produktchef
$60.2K
Projektledare
$91.4K
Rekryterare
$58.5K
Chef för mjukvaruingenjörer
$66K
Riskkapitalist
$41.9K
Vanliga frågor

The highest paying role reported at Innotech is Kemisk ingenjör at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $122,400. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Innotech is $50,958.

