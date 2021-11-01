INNOLUX Löner

INNOLUXs löner varierar från $23,852 i total ersättning per år för en Produktdesigner i den lägre delen till $39,308 för en Projektledare i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på INNOLUX . Senast uppdaterad: 9/14/2025