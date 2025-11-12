Företagskatalog
InMobi
InMobi Full-Stack Mjukvaruingenjör Löner

Full-Stack Mjukvaruingenjör-ersättning in India på InMobi uppgår till ₹7.52M per year för SDE IV. Det yearliga medianersättningspaketet in India uppgår till ₹6.81M. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för InMobis totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 11/12/2025

Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier ()
Bonus
SDE I
(Instegsnivå)
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
SDE II
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
SDE III
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
SDE IV
₹7.52M
₹6.4M
₹1.12M
₹0
Senaste löneinlämningar
Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Intjänandeschema

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietyp
RSU

På InMobi omfattas RSUs av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (1.19% per period)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (2.08% månadsvis)



Få Verifierade Löner i din Inkorg

Prenumerera på verifierade Mjukvaruingenjör erbjudanden.Du kommer att få en uppdelning av ersättningsdetaljer via e-post.

Denna webbplats skyddas av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor gäller.

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Full-Stack Mjukvaruingenjör på InMobi in India ligger på en årlig total ersättning på ₹10,501,033. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på InMobi för Full-Stack Mjukvaruingenjör rollen in India är ₹6,758,620.

Andra resurser