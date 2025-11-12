Full-Stack Mjukvaruingenjör-ersättning in India på InMobi uppgår till ₹7.52M per year för SDE IV. Det yearliga medianersättningspaketet in India uppgår till ₹6.81M. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för InMobis totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 11/12/2025
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier ()
Bonus
SDE I
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
SDE II
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
SDE III
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
SDE IV
₹7.52M
₹6.4M
₹1.12M
₹0
Företag
Nivånamn
Års yrkeserfarenhet
Total kompensation
|Inga löner hittades
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
På InMobi omfattas RSUs av ett 4-årigt intjänandeschema:
25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)
25% intjänas under 2nd-ÅR (2.08% månadsvis)
25% intjänas under 3rd-ÅR (1.19% per period)
25% intjänas under 4th-ÅR (2.08% månadsvis)