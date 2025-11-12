Backend Mjukvaruingenjör-ersättning in India på InMobi varierar från ₹2.45M per year för SDE I till ₹5.6M per year för SDE III. Det yearliga medianersättningspaketet in India uppgår till ₹3.01M. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för InMobis totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 11/12/2025
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier ()
Bonus
SDE I
₹2.4M
₹2.17M
₹104K
₹125K
SDE II
₹3.39M
₹3.29M
₹0
₹105K
SDE III
₹5.6M
₹4.92M
₹681K
₹0
SDE IV
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
På InMobi omfattas RSUs av ett 4-årigt intjänandeschema:
25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)
25% intjänas under 2nd-ÅR (2.08% månadsvis)
25% intjänas under 3rd-ÅR (1.19% per period)
25% intjänas under 4th-ÅR (2.08% månadsvis)