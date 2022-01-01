Företagskatalog
Inmar Löner

Inmars löneintervall sträcker sig från $79,600 i total kompensation per år för en Personal på den nedre änden till $224,400 för en Marknadsföring på den övre änden. Levels.fyi samlar in anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Inmar. Senast uppdaterad: 8/19/2025

$160K

Mjukvaruutvecklare
Median $109K
Chef för datavetenskap
$188K
Datavetare
$110K

Finansanalytiker
$86.7K
Personal
$79.6K
Marknadsföring
$224K
Produktchef
$147K
Försäljning
$124K
Chef för mjukvaruutveckling
$159K
FAQ

Den högst betalande rollen som rapporterats på Inmar är Marknadsföring at the Common Range Average level med en årlig total kompensation på $224,400. Detta inkluderar baslön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den medianårliga totala kompensationen som rapporterats på Inmar är $124,375.

