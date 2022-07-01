Företagskatalog
Infovista Löner

Infovistas löneintervall sträcker sig från $59,700 i total kompensation per år för en Produktdesigner på den nedre änden till $120,011 för en Lösningsarkitekt på den övre änden. Levels.fyi samlar in anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Infovista. Senast uppdaterad: 8/12/2025

$160K

Produktdesigner
$59.7K
Mjukvaruutvecklare
$101K
Lösningsarkitekt
$120K

Самая высокооплачиваемая должность, о которой сообщалось в Infovista, — это Lösningsarkitekt at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $120,011. Это включает базовую зарплату, а также любые потенциальные компенсации акциями и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация, о которой сообщалось в Infovista, составляет $101,490.

