Full-Stack Mjukvaruingenjör-ersättning in India på Infosys varierar från ₹509K per year för JL3B till ₹1.61M per year för JL6B. Det yearliga medianersättningspaketet in India uppgår till ₹947K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Infosyss totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 11/12/2025
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier ()
Bonus
JL3B
₹509K
₹508K
₹1.2K
₹0
JL3A
₹648K
₹626K
₹0
₹21.8K
JL4
₹909K
₹850K
₹0
₹58.9K
JL5
₹1.47M
₹1.4M
₹0
₹62.8K
Företag
Nivånamn
Års yrkeserfarenhet
Total kompensation
|Inga löner hittades
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
På Infosys omfattas Options av ett 4-årigt intjänandeschema:
25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)
25% intjänas under 2nd-ÅR (25.00% årligen)
25% intjänas under 3rd-ÅR (25.00% årligen)
25% intjänas under 4th-ÅR (25.00% årligen)