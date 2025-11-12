Infosys Full-Stack Mjukvaruingenjör Löner i Greater Dallas Area

Full-Stack Mjukvaruingenjör-ersättning in Greater Dallas Area på Infosys varierar från $101K per year för JL4 till $103K per year för JL5. Det yearliga medianersättningspaketet in Greater Dallas Area uppgår till $100K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Infosyss totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 11/12/2025

Nivånamn Totalt Grundlön Aktier ( /yr ) Bonus JL3B Systems Engineer ( Instegsnivå ) $ -- $ -- $ -- $ -- JL3A Senior Systems Engineer $ -- $ -- $ -- $ -- JL4 Technology Analyst $101K $100K $0 $1.3K JL5 Technology Lead $103K $103K $0 $0 Visa 2 Fler nivåer

Senaste löneinlämningar

Intjänandeschema Huvudsaklig 25 % ÅR 1 25 % ÅR 2 25 % ÅR 3 25 % ÅR 4 Aktietyp Options På Infosys omfattas Options av ett 4-årigt intjänandeschema: 25 % intjänas under 1st - ÅR ( 25.00 % årligen )

25 % intjänas under 2nd - ÅR ( 25.00 % årligen )

25 % intjänas under 3rd - ÅR ( 25.00 % årligen )

25 % intjänas under 4th - ÅR ( 25.00 % årligen )

Vad är intjänandeschema på Infosys ?

