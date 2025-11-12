Backend Mjukvaruingenjör-ersättning in Pune Metropolitan Region på Infosys varierar från ₹409K per year för JL3A till ₹1.43M per year för JL5. Det yearliga medianersättningspaketet in Pune Metropolitan Region uppgår till ₹1.1M. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Infosyss totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 11/12/2025
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier ()
Bonus
JL3B
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
JL3A
₹409K
₹409K
₹0
₹0
JL4
₹1.08M
₹1.07M
₹0
₹11.6K
JL5
₹1.43M
₹1.28M
₹8.2K
₹140K
Företag
Nivånamn
Års yrkeserfarenhet
Total kompensation
|Inga löner hittades
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
På Infosys omfattas Options av ett 4-årigt intjänandeschema:
25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)
25% intjänas under 2nd-ÅR (25.00% årligen)
25% intjänas under 3rd-ÅR (25.00% årligen)
25% intjänas under 4th-ÅR (25.00% årligen)