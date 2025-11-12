Företagskatalog
Infosys
  • Löner
  • Mjukvaruingenjör

  • Backend Mjukvaruingenjör

  • Greater Bengaluru

Infosys Backend Mjukvaruingenjör Löner i Greater Bengaluru

Backend Mjukvaruingenjör-ersättning in Greater Bengaluru på Infosys varierar från ₹622K per year för JL3B till ₹1.73M per year för JL5. Det yearliga medianersättningspaketet in Greater Bengaluru uppgår till ₹969K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Infosyss totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 11/12/2025

Genomsnitt Nivå
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier ()
Bonus
JL3B
Systems Engineer(Instegsnivå)
₹622K
₹622K
₹0
₹0
JL3A
Senior Systems Engineer
₹659K
₹645K
₹0
₹14.8K
JL4
Technology Analyst
₹1.04M
₹1.01M
₹0
₹31.1K
JL5
Technology Lead
₹1.73M
₹1.67M
₹29.7K
₹34.2K
Visa 2 Fler nivåer
Senaste löneinlämningar
Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Intjänandeschema

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietyp
Options

På Infosys omfattas Options av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (25.00% årligen)



Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Backend Mjukvaruingenjör på Infosys in Greater Bengaluru ligger på en årlig total ersättning på ₹1,810,735. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Infosys för Backend Mjukvaruingenjör rollen in Greater Bengaluru är ₹945,731.

Andra resurser