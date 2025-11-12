Infosys Backend Mjukvaruingenjör Löner i Greater Bengaluru

Backend Mjukvaruingenjör-ersättning in Greater Bengaluru på Infosys varierar från ₹622K per year för JL3B till ₹1.73M per year för JL5. Det yearliga medianersättningspaketet in Greater Bengaluru uppgår till ₹969K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Infosyss totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 11/12/2025

Nivånamn Totalt Grundlön Aktier ( /yr ) Bonus JL3B Systems Engineer ( Instegsnivå ) ₹622K ₹622K ₹0 ₹0 JL3A Senior Systems Engineer ₹659K ₹645K ₹0 ₹14.8K JL4 Technology Analyst ₹1.04M ₹1.01M ₹0 ₹31.1K JL5 Technology Lead ₹1.73M ₹1.67M ₹29.7K ₹34.2K Visa 2 Fler nivåer

Intjänandeschema Huvudsaklig 25 % ÅR 1 25 % ÅR 2 25 % ÅR 3 25 % ÅR 4 Aktietyp Options På Infosys omfattas Options av ett 4-årigt intjänandeschema: 25 % intjänas under 1st - ÅR ( 25.00 % årligen )

25 % intjänas under 2nd - ÅR ( 25.00 % årligen )

25 % intjänas under 3rd - ÅR ( 25.00 % årligen )

25 % intjänas under 4th - ÅR ( 25.00 % årligen )

Vad är intjänandeschema på Infosys ?

