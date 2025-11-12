Backend Mjukvaruingenjör-ersättning in Canada på Infosys varierar från CA$90.4K per year för JL3B till CA$104K per year för JL5. Det yearliga medianersättningspaketet in Canada uppgår till CA$101K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Infosyss totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 11/12/2025
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier ()
Bonus
JL3B
CA$90.4K
CA$90.4K
CA$0
CA$0
JL3A
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
JL4
CA$86.1K
CA$86.1K
CA$0
CA$0
JL5
CA$104K
CA$104K
CA$420
CA$0
Företag
Nivånamn
Års yrkeserfarenhet
Total kompensation
|Inga löner hittades
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
På Infosys omfattas Options av ett 4-årigt intjänandeschema:
25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)
25% intjänas under 2nd-ÅR (25.00% årligen)
25% intjänas under 3rd-ÅR (25.00% årligen)
25% intjänas under 4th-ÅR (25.00% årligen)