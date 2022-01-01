Företagskatalog
Infostretch
Arbetar du här? Gör anspråk på ditt företag

Infostretch Löner

Infostretchs löneintervall sträcker sig från $118,000 i total kompensation per år för en Mjukvaruutvecklare på den nedre änden till $169,150 för en Produktdesignchef på den övre änden. Levels.fyi samlar in anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Infostretch. Senast uppdaterad: 8/11/2025

$160K

Få betalt, inte utnyttjad

Vi har förhandlat tusentals erbjudanden och uppnår regelbundet $30K+ (ibland $300K+) ökningar.Få din lön förhandlad eller ditt CV granskat av de verkliga experterna - rekryterare som gör det dagligen.

Mjukvaruutvecklare
Median $118K
IT-teknolog
$136K
Produktdesignchef
$169K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Saknar du din titel?

Sök efter alla löner på vår kompensationssida eller lägg till din lön för att hjälpa till att låsa upp sidan.


FAQ

O cargo mais bem pago reportado na Infostretch é Produktdesignchef at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $169,150. Isto inclui o salário base, bem como qualquer potencial remuneração em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Infostretch é $135,675.

Utvalda jobb

    Inga utvalda jobb hittades för Infostretch

Relaterade företag

  • Laserfiche
  • Spireon
  • Genesys
  • Avanade
  • SAS Software
  • Se alla företag ➜

Andra resurser