Mjukvaruingenjör-ersättning in United States på Infor varierar från $78.9K per year för Associate Software Engineer till $123K per year för Senior Software Engineer. Det yearliga medianersättningspaketet in United States uppgår till $84K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Infors totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/2/2025
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
Associate Software Engineer
$78.9K
$78.9K
$0
$0
Software Engineer
$96.4K
$96.4K
$0
$0
Senior Software Engineer
$123K
$123K
$0
$0
Team Lead Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Företag
Nivånamn
Års yrkeserfarenhet
Total kompensation
