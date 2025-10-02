Mjukvaruingenjör-ersättning in Sri Lanka på Infor uppgår till LKR 2.78M per year för Software Engineer. Det yearliga medianersättningspaketet in Sri Lanka uppgår till LKR 3.18M. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Infors totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/2/2025
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
Associate Software Engineer
LKR --
LKR --
LKR --
LKR --
Software Engineer
LKR 2.78M
LKR 2.7M
LKR 18.5K
LKR 59.7K
Senior Software Engineer
LKR --
LKR --
LKR --
LKR --
Team Lead Software Engineer
LKR --
LKR --
LKR --
LKR --
Företag
Nivånamn
Års yrkeserfarenhet
Total kompensation
|Inga löner hittades
