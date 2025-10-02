Företagskatalog
Infor
Infor Mjukvaruingenjör Löner i Greater Hyderabad Area

Mjukvaruingenjör-ersättning in Greater Hyderabad Area på Infor varierar från ₹667K per year för Associate Software Engineer till ₹1.69M per year för Senior Software Engineer. Det yearliga medianersättningspaketet in Greater Hyderabad Area uppgår till ₹1.21M. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Infors totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/2/2025

Genomsnitt Kompensation Efter Nivå
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
Associate Software Engineer
(Instegsnivå)
₹667K
₹667K
₹0
₹0
Software Engineer
₹1.94M
₹1.91M
₹0
₹25.4K
Senior Software Engineer
₹1.69M
₹1.69M
₹0
₹0
Team Lead Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
₹13.94M

Senaste löneinlämningar
Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Inga löner hittades
Vilka är karriärnivåerna på Infor?

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Mjukvaruingenjör på Infor in Greater Hyderabad Area ligger på en årlig total ersättning på ₹2,068,031. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Infor för Mjukvaruingenjör rollen in Greater Hyderabad Area är ₹1,207,534.

