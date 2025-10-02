Mjukvaruingenjör-ersättning in Greater Hyderabad Area på Infor varierar från ₹667K per year för Associate Software Engineer till ₹1.69M per year för Senior Software Engineer. Det yearliga medianersättningspaketet in Greater Hyderabad Area uppgår till ₹1.21M. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Infors totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/2/2025
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
Associate Software Engineer
₹667K
₹667K
₹0
₹0
Software Engineer
₹1.94M
₹1.91M
₹0
₹25.4K
Senior Software Engineer
₹1.69M
₹1.69M
₹0
₹0
Team Lead Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Företag
Nivånamn
Års yrkeserfarenhet
Total kompensation
Inga löner hittades
