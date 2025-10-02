Företagskatalog
Infor Mjukvaruingenjör Löner i Canada

Mjukvaruingenjör-ersättning in Canada på Infor varierar från CA$93.1K per year för Associate Software Engineer till CA$165K per year för Principal Software Engineer. Det yearliga medianersättningspaketet in Canada uppgår till CA$103K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Infors totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/2/2025

Genomsnitt Kompensation Efter Nivå
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
Associate Software Engineer
(Instegsnivå)
CA$93.1K
CA$93.1K
CA$0
CA$0
Software Engineer
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Senior Software Engineer
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Team Lead Software Engineer
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$226K

Senaste löneinlämningar
Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Praktikantlöner

Vilka är karriärnivåerna på Infor?

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Mjukvaruingenjör på Infor in Canada ligger på en årlig total ersättning på CA$174,422. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Infor för Mjukvaruingenjör rollen in Canada är CA$103,375.

Andra resurser