Mjukvaruingenjör-ersättning in Atlanta Area på Infor varierar från $99.8K per year för Software Engineer till $131K per year för Senior Software Engineer. Det yearliga medianersättningspaketet in Atlanta Area uppgår till $90K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Infors totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/2/2025
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
Associate Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer
$99.8K
$99.8K
$0
$0
Senior Software Engineer
$131K
$131K
$0
$0
Team Lead Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Företag
Nivånamn
Års yrkeserfarenhet
Total kompensation
