Info-Tech Research Group
Info-Tech Research Group Projektledare Löner

Medianersättningspaketet för Projektledare in Canada på Info-Tech Research Group uppgår till CA$141K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Info-Tech Research Groups totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 11/1/2025

Medianpaket
company icon
Info-Tech Research Group
Program Manager
Toronto, ON, Canada
Totalt per år
CA$141K
Nivå
-
Grundlön
CA$137K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$4.1K
År på företaget
2 År
Års erfarenhet
7 År
Vilka är karriärnivåerna på Info-Tech Research Group?
Block logo
+CA$80.7K
Robinhood logo
+CA$124K
Stripe logo
+CA$27.8K
Datadog logo
+CA$48.7K
Verily logo
+CA$30.6K
Senaste löneinlämningar
Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Projektledare på Info-Tech Research Group in Canada ligger på en årlig total ersättning på CA$193,906. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Info-Tech Research Group för Projektledare rollen in Canada är CA$141,415.

