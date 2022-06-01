Företagskatalog
Info-Tech Research Group
Info-Tech Research Group Löner

Info-Tech Research Groups löneintervall sträcker sig från $31,990 i total kompensation per år för en Mjukvaruutvecklare på den nedre änden till $119,710 för en Försäljning på den övre änden. Levels.fyi samlar in anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Info-Tech Research Group. Senast uppdaterad: 8/12/2025

$160K

Projektledare
Median $102K
Managementkonsult
$61.7K
Försäljning
$120K

Mjukvaruutvecklare
$32K
