Info Edge
  • Löner
  • Mjukvaruingenjör

  • Kvalitetssäkring (QA) Mjukvaruingenjör

  • Greater Delhi Area

Info Edge Kvalitetssäkring (QA) Mjukvaruingenjör Löner i Greater Delhi Area

Kvalitetssäkring (QA) Mjukvaruingenjör-ersättning in Greater Delhi Area på Info Edge uppgår till ₹1.35M per year för Senior Software Engineer. Det yearliga medianersättningspaketet in Greater Delhi Area uppgår till ₹1.4M. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Info Edges totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 11/12/2025

Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier ()
Bonus
Software Engineer
(Instegsnivå)
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior Software Engineer
₹1.35M
₹1.29M
₹0
₹59.7K
Lead Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Tech Lead/Team Lead
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senaste löneinlämningar
Vilka är karriärnivåerna på Info Edge?

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Kvalitetssäkring (QA) Mjukvaruingenjör på Info Edge in Greater Delhi Area ligger på en årlig total ersättning på ₹4,039,791. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Info Edge för Kvalitetssäkring (QA) Mjukvaruingenjör rollen in Greater Delhi Area är ₹1,403,354.

Andra resurser