Kvalitetssäkring (QA) Mjukvaruingenjör-ersättning in India på Info Edge uppgår till ₹1.35M per year för Senior Software Engineer. Det yearliga medianersättningspaketet in India uppgår till ₹1.29M. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Info Edges totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 11/12/2025
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier ()
Bonus
Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior Software Engineer
₹1.35M
₹1.29M
₹0
₹59.7K
Lead Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Tech Lead/Team Lead
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Företag
Nivånamn
Års yrkeserfarenhet
Total kompensation
|Inga löner hittades
