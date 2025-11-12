Företagskatalog
Info Edge
  • Löner
  • Mjukvaruingenjör

  • Full-Stack Mjukvaruingenjör

Info Edge Full-Stack Mjukvaruingenjör Löner

Full-Stack Mjukvaruingenjör-ersättning in India på Info Edge uppgår till ₹1.84M per year för Senior Software Engineer. Det yearliga medianersättningspaketet in India uppgår till ₹1.77M. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Info Edges totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 11/12/2025

Genomsnitt Nivå
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier ()
Bonus
Software Engineer
(Instegsnivå)
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior Software Engineer
₹1.84M
₹1.7M
₹0
₹141K
Lead Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Tech Lead/Team Lead
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Block logo
+₹5.03M
Robinhood logo
+₹7.73M
Stripe logo
+₹1.74M
Datadog logo
+₹3.04M
Verily logo
+₹1.91M
Senaste löneinlämningar
Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Vilka är karriärnivåerna på Info Edge?

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Full-Stack Mjukvaruingenjör på Info Edge in India ligger på en årlig total ersättning på ₹2,237,962. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Info Edge för Full-Stack Mjukvaruingenjör rollen in India är ₹1,665,459.

