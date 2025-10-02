Mjukvaruingenjör-ersättning in Greater Delhi Area på Info Edge varierar från ₹1.8M per year för Senior Software Engineer till ₹4.88M per year för Tech Lead/Team Lead. Det yearliga medianersättningspaketet in Greater Delhi Area uppgår till ₹2.01M. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Info Edges totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/2/2025
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior Software Engineer
₹1.8M
₹1.69M
₹0
₹116K
Lead Engineer
₹2.06M
₹1.97M
₹0
₹89.8K
Tech Lead/Team Lead
₹4.88M
₹4.09M
₹509K
₹281K
Företag
Nivånamn
Års yrkeserfarenhet
Total kompensation
|Inga löner hittades
