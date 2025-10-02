Företagskatalog
Info Edge Mjukvaruingenjör Löner i Greater Delhi Area

Mjukvaruingenjör-ersättning in Greater Delhi Area på Info Edge varierar från ₹1.8M per year för Senior Software Engineer till ₹4.88M per year för Tech Lead/Team Lead. Det yearliga medianersättningspaketet in Greater Delhi Area uppgår till ₹2.01M. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Info Edges totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/2/2025

Genomsnitt Kompensation Efter Nivå
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
Software Engineer
(Instegsnivå)
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior Software Engineer
₹1.8M
₹1.69M
₹0
₹116K
Lead Engineer
₹2.06M
₹1.97M
₹0
₹89.8K
Tech Lead/Team Lead
₹4.88M
₹4.09M
₹509K
₹281K
Senaste löneinlämningar
Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Vilka är karriärnivåerna på Info Edge?

Inkluderade titlar

Backend-Mjukvaruingenjör

Full-Stack Mjukvaruingenjör

Kvalitetssäkring (QA) Mjukvaruingenjör

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Mjukvaruingenjör på Info Edge in Greater Delhi Area ligger på en årlig total ersättning på ₹4,877,530. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Info Edge för Mjukvaruingenjör rollen in Greater Delhi Area är ₹2,065,751.

    Inga utvalda jobb hittades för Info Edge

