Inetum Löner

Inetums löneintervall sträcker sig från $19,857 i total kompensation per år för en Dataanalytiker på den nedre änden till $162,089 för en Verksamhetsoperationer på den övre änden. Levels.fyi samlar in anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Inetum . Senast uppdaterad: 8/19/2025