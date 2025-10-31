Företagskatalog
inDriver
  • Löner
  • Produktdesigner

  • Alla Produktdesigner löner

inDriver Produktdesigner Löner

Medianersättningspaketet för Produktdesigner in Kazakhstan på inDriver uppgår till KZT 23.16M per year. Senast uppdaterad: 10/31/2025

Medianpaket
company icon
inDriver
Product Designer
Almaty, AC, Kazakhstan
Totalt per år
KZT 23.16M
Nivå
Middle
Grundlön
KZT 23.16M
Stock (/yr)
KZT 0
Bonus
KZT 0
År på företaget
1 År
Års erfarenhet
5 År
Senaste löneinlämningar
Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Produktdesigner på inDriver in Kazakhstan ligger på en årlig total ersättning på KZT 33,306,949. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på inDriver för Produktdesigner rollen in Kazakhstan är KZT 23,155,177.

