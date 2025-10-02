Företagskatalog
Indra
  • Löner
  • Mjukvaruingenjör

  • Alla Mjukvaruingenjör löner

  • Chile

Indra Mjukvaruingenjör Löner i Chile

Medianersättningspaketet för Mjukvaruingenjör in Chile på Indra uppgår till CLP 19.45M per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Indras totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/2/2025

Medianpaket
company icon
Indra
Systems Engineer
Santiago, RM, Chile
Totalt per år
CLP 19.45M
Nivå
L2
Grundlön
CLP 19.45M
Stock (/yr)
CLP 0
Bonus
CLP 0
År på företaget
2 År
Års erfarenhet
3 År
Vilka är karriärnivåerna på Indra?

CLP 152.53M

Senaste löneinlämningar
Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Inga löner hittades
Praktikantlöner

Inkluderade titlar

Full-Stack Mjukvaruingenjör

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Mjukvaruingenjör på Indra in Chile ligger på en årlig total ersättning på CLP 21,290,200. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Indra för Mjukvaruingenjör rollen in Chile är CLP 19,447,952.

Andra resurser