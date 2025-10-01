Företagskatalog
INDMoney Mjukvaruingenjör Löner i Greater Bengaluru

Medianersättningspaketet för Mjukvaruingenjör in Greater Bengaluru på INDMoney uppgår till ₹3.18M per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för INDMoneys totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/1/2025

Medianpaket
company icon
INDMoney
Senior Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Totalt per år
₹3.18M
Nivå
L3
Grundlön
₹2.65M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹530K
År på företaget
0 År
Års erfarenhet
4 År
Vilka är karriärnivåerna på INDMoney?

₹13.94M

Senaste löneinlämningar
Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Inga löner hittades
Praktikantlöner

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Mjukvaruingenjör på INDMoney in Greater Bengaluru ligger på en årlig total ersättning på ₹4,331,713. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på INDMoney för Mjukvaruingenjör rollen in Greater Bengaluru är ₹3,388,048.

