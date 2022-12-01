IndiaMART Löner

IndiaMARTs löneintervall sträcker sig från $6,585 i total kompensation per år för en Försäljning på den nedre änden till $28,744 för en Produktchef på den övre änden. Levels.fyi samlar in anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på IndiaMART . Senast uppdaterad: 8/19/2025