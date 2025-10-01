Företagskatalog
  • Löner
  • Chef för mjukvaruingenjörer

  • Alla Chef för mjukvaruingenjörer löner

  • Greater Austin Area

Indeed Chef för mjukvaruingenjörer Löner i Greater Austin Area

Chef för mjukvaruingenjörer-ersättning in Greater Austin Area på Indeed varierar från $289K per year för TDM3 till $893K per year för TDM6. Det yearliga medianersättningspaketet in Greater Austin Area uppgår till $403K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Indeeds totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/1/2025

Genomsnitt Kompensation Efter Nivå
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
TDM3
Manager
$289K
$179K
$95K
$15.6K
TDM4
Senior Manager
$403K
$203K
$175K
$25.8K
TDM5
Director
$525K
$249K
$236K
$40.8K
TDM6
Senior Director
$893K
$273K
$563K
$57K
Senaste löneinlämningar
Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Inga löner hittades
Intjänandeschema

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietyp
RSU

På Indeed omfattas RSUs av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)

RSU at Indeed are stock shares of the parent company, Recruit Holdings. The alternate schedule is for Canada, the primary schedule is for all other countries.

33.3%

ÅR 1

33.3%

ÅR 2

33.4%

ÅR 3

Aktietyp
RSU

På Indeed omfattas RSUs av ett 3-årigt intjänandeschema:

  • 33.3% intjänas under 1st-ÅR (33.30% årligen)

  • 33.3% intjänas under 2nd-ÅR (8.32% kvartalsvis)

  • 33.4% intjänas under 3rd-ÅR (8.35% kvartalsvis)

RSU at Indeed are stock shares of the parent company, Recruit Holdings. The alternate schedule is for Canada, the primary schedule is for all other countries.



Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Chef för mjukvaruingenjörer på Indeed in Greater Austin Area ligger på en årlig total ersättning på $892,500. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Indeed för Chef för mjukvaruingenjörer rollen in Greater Austin Area är $407,000.

