Mjukvaruingenjör-ersättning in Japan på Indeed varierar från ¥12.34M per year för L1 till ¥37.51M per year för L3. Det yearliga medianersättningspaketet in Japan uppgår till ¥25.35M. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Indeeds totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/1/2025

Nivånamn Totalt Grundlön Aktier (/yr) Bonus L0 ( Instegsnivå ) ¥ -- ¥ -- ¥ -- ¥ -- L1 Software Engineer I ¥12.34M ¥10.78M ¥1.37M ¥190K L2 Software Engineer II ¥19.49M ¥12.86M ¥5.28M ¥1.35M L2-II Senior Software Engineer ¥30.5M ¥16.74M ¥11.3M ¥2.46M Visa 4 Fler nivåer

Intjänandeschema Huvudsaklig Alternativ 1 25 % ÅR 1 25 % ÅR 2 25 % ÅR 3 25 % ÅR 4 Aktietyp RSU På Indeed omfattas RSUs av ett 4-årigt intjänandeschema: 25 % intjänas under 1st - ÅR ( 25.00 % årligen )

25 % intjänas under 2nd - ÅR ( 6.25 % kvartalsvis )

25 % intjänas under 3rd - ÅR ( 6.25 % kvartalsvis )

25 % intjänas under 4th - ÅR ( 6.25 % kvartalsvis ) RSU at Indeed are stock shares of the parent company, Recruit Holdings. The alternate schedule is for Canada, the primary schedule is for all other countries. 33.3 % ÅR 1 33.3 % ÅR 2 33.4 % ÅR 3 Aktietyp RSU På Indeed omfattas RSUs av ett 3-årigt intjänandeschema: 33.3 % intjänas under 1st - ÅR ( 33.30 % årligen )

33.3 % intjänas under 2nd - ÅR ( 8.32 % kvartalsvis )

33.4 % intjänas under 3rd - ÅR ( 8.35 % kvartalsvis ) RSU at Indeed are stock shares of the parent company, Recruit Holdings. The alternate schedule is for Canada, the primary schedule is for all other countries.

Vad är intjänandeschema på Indeed ?

