Mjukvaruingenjör-ersättning in Greater Denver And Boulder Area på Indeed varierar från $235K per year för L2-II till $253K per year för L3. Det yearliga medianersättningspaketet in Greater Denver And Boulder Area uppgår till $257K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Indeeds totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/1/2025
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
L0
$ --
$ --
$ --
$ --
L1
$ --
$ --
$ --
$ --
L2
$ --
$ --
$ --
$ --
L2-II
$235K
$156K
$59.9K
$19K
Företag
Nivånamn
Års yrkeserfarenhet
Total kompensation
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
På Indeed omfattas RSUs av ett 4-årigt intjänandeschema:
25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)
25% intjänas under 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)
25% intjänas under 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)
25% intjänas under 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)
RSU at Indeed are stock shares of the parent company, Recruit Holdings. The alternate schedule is for Canada, the primary schedule is for all other countries.
33.3%
ÅR 1
33.3%
ÅR 2
33.4%
ÅR 3
På Indeed omfattas RSUs av ett 3-årigt intjänandeschema:
33.3% intjänas under 1st-ÅR (33.30% årligen)
33.3% intjänas under 2nd-ÅR (8.32% kvartalsvis)
33.4% intjänas under 3rd-ÅR (8.35% kvartalsvis)
RSU at Indeed are stock shares of the parent company, Recruit Holdings. The alternate schedule is for Canada, the primary schedule is for all other countries.
