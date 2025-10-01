Företagskatalog
  • Löner
  • Mjukvaruingenjör

  • Alla Mjukvaruingenjör löner

  • Charlotte, NC Greater Area

Indeed Mjukvaruingenjör Löner i Charlotte, NC Greater Area

Mjukvaruingenjör-ersättning in Charlotte, NC Greater Area på Indeed uppgår till $194K per year för L2. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Indeeds totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/1/2025

Genomsnitt Kompensation Efter Nivå
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
L0
(Instegsnivå)
$ --
$ --
$ --
$ --
L1
Software Engineer I
$ --
$ --
$ --
$ --
L2
Software Engineer II
$194K
$125K
$49K
$19.5K
L2-II
Senior Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
$160K

Senaste löneinlämningar
Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Inga löner hittades
Praktikantlöner

Intjänandeschema

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietyp
RSU

På Indeed omfattas RSUs av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)

RSU at Indeed are stock shares of the parent company, Recruit Holdings. The alternate schedule is for Canada, the primary schedule is for all other countries.

33.3%

ÅR 1

33.3%

ÅR 2

33.4%

ÅR 3

Aktietyp
RSU

På Indeed omfattas RSUs av ett 3-årigt intjänandeschema:

  • 33.3% intjänas under 1st-ÅR (33.30% årligen)

  • 33.3% intjänas under 2nd-ÅR (8.32% kvartalsvis)

  • 33.4% intjänas under 3rd-ÅR (8.35% kvartalsvis)

RSU at Indeed are stock shares of the parent company, Recruit Holdings. The alternate schedule is for Canada, the primary schedule is for all other countries.



Inkluderade titlar

Backend-Mjukvaruingenjör

Full-Stack Mjukvaruingenjör

Kvalitetssäkring (QA) Mjukvaruingenjör

Dataingenjör

Produktionsmjukvaruingenjör

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Mjukvaruingenjör på Indeed in Charlotte, NC Greater Area ligger på en årlig total ersättning på $199,000. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Indeed för Mjukvaruingenjör rollen in Charlotte, NC Greater Area är $188,000.

