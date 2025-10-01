Företagskatalog
Indeed
Jobbar du här? Hävda ditt företag
    Levels FYI Logo
  • Löner
  • Produktchef

  • Alla Produktchef löner

  • San Francisco Bay Area

Indeed Produktchef Löner i San Francisco Bay Area

Produktchef-ersättning in San Francisco Bay Area på Indeed varierar från $203K per year för L2 till $437K per year för L4. Det yearliga medianersättningspaketet in San Francisco Bay Area uppgår till $519K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Indeeds totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/1/2025

Genomsnitt Kompensation Efter Nivå
Lägg till ersättningJämför nivåer
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
L2
Associate Product Manager
$203K
$149K
$32.7K
$20.7K
L3
Product Manager
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
Senior Product Manager
$437K
$250K
$143K
$43.8K
L5
Director
$ --
$ --
$ --
$ --
Visa 2 Fler nivåer
Lägg till ersättningJämför nivåer

$160K

Få Betalt, Inte Lurad

Vi har förhandlat tusentals erbjudanden och uppnår regelbundet 300 000+ kr (ibland 3 miljoner+ kr) i höjningar. Få din lön förhandlad eller ditt CV granskat av riktiga experter - rekryterare som gör det dagligen.

Senaste löneinlämningar
Lägg tillLägg till ersättningLägg till ersättning

Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Inga löner hittades
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportera dataVisa lediga jobb
Praktikantlöner

Intjänandeschema

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietyp
RSU

På Indeed omfattas RSUs av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)

RSU at Indeed are stock shares of the parent company, Recruit Holdings. The alternate schedule is for Canada, the primary schedule is for all other countries.

33.3%

ÅR 1

33.3%

ÅR 2

33.4%

ÅR 3

Aktietyp
RSU

På Indeed omfattas RSUs av ett 3-årigt intjänandeschema:

  • 33.3% intjänas under 1st-ÅR (33.30% årligen)

  • 33.3% intjänas under 2nd-ÅR (8.32% kvartalsvis)

  • 33.4% intjänas under 3rd-ÅR (8.35% kvartalsvis)

RSU at Indeed are stock shares of the parent company, Recruit Holdings. The alternate schedule is for Canada, the primary schedule is for all other countries.



Få Verifierade Löner i din Inkorg

Prenumerera på verifierade Produktchef erbjudanden.Du kommer att få en uppdelning av ersättningsdetaljer via e-post. Läs Mer

Denna webbplats skyddas av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor gäller.

Vanliga frågor

The highest paying salary package reported for a Produktchef at Indeed in San Francisco Bay Area sits at a yearly total compensation of $587,500. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Indeed for the Produktchef role in San Francisco Bay Area is $371,900.

Utvalda jobb

    Inga utvalda jobb hittades för Indeed

Relaterade företag

  • Glassdoor
  • Sojern
  • Illuminate Education
  • Rally Health
  • Udacity
  • Se alla företag ➜

Andra resurser