Produktchef-ersättning in Greater London Area på Indeed varierar från £161K per year för L3 till £127K per year för L4. Det yearliga medianersättningspaketet in Greater London Area uppgår till £136K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Indeeds totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/1/2025
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
L2
£ --
£ --
£ --
£ --
L3
£161K
£78K
£69.8K
£13.4K
L4
£127K
£92.7K
£24.6K
£9.2K
L5
£ --
£ --
£ --
£ --
Företag
Nivånamn
Års yrkeserfarenhet
Total kompensation
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
På Indeed omfattas RSUs av ett 4-årigt intjänandeschema:
25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)
25% intjänas under 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)
25% intjänas under 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)
25% intjänas under 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)
RSU at Indeed are stock shares of the parent company, Recruit Holdings. The alternate schedule is for Canada, the primary schedule is for all other countries.
33.3%
ÅR 1
33.3%
ÅR 2
33.4%
ÅR 3
På Indeed omfattas RSUs av ett 3-årigt intjänandeschema:
33.3% intjänas under 1st-ÅR (33.30% årligen)
33.3% intjänas under 2nd-ÅR (8.32% kvartalsvis)
33.4% intjänas under 3rd-ÅR (8.35% kvartalsvis)
RSU at Indeed are stock shares of the parent company, Recruit Holdings. The alternate schedule is for Canada, the primary schedule is for all other countries.