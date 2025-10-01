Företagskatalog
Indeed
  Löner
  Produktchef

  Alla Produktchef löner

  Greater Tokyo Area

Indeed Produktchef Löner i Greater Tokyo Area

Produktchef-ersättning in Greater Tokyo Area på Indeed varierar från ¥1.41M per year till ¥43.94M. Det yearliga medianersättningspaketet in Greater Tokyo Area uppgår till ¥28.37M. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Indeeds totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/1/2025

Genomsnitt Kompensation Efter Nivå
Lägg till ersättningJämför nivåer
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
L2
Associate Product Manager
¥ --
¥ --
¥ --
¥ --
L3
Product Manager
¥24.66M
¥14.41M
¥8.3M
¥1.95M
L4
Senior Product Manager
¥ --
¥ --
¥ --
¥ --
L5
Director
¥ --
¥ --
¥ --
¥ --
¥23.73M

Senaste löneinlämningar
Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Inga löner hittades
Praktikantlöner

Intjänandeschema

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietyp
RSU

På Indeed omfattas RSUs av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)

RSU at Indeed are stock shares of the parent company, Recruit Holdings. The alternate schedule is for Canada, the primary schedule is for all other countries.

33.3%

ÅR 1

33.3%

ÅR 2

33.4%

ÅR 3

Aktietyp
RSU

På Indeed omfattas RSUs av ett 3-årigt intjänandeschema:

  • 33.3% intjänas under 1st-ÅR (33.30% årligen)

  • 33.3% intjänas under 2nd-ÅR (8.32% kvartalsvis)

  • 33.4% intjänas under 3rd-ÅR (8.35% kvartalsvis)

RSU at Indeed are stock shares of the parent company, Recruit Holdings. The alternate schedule is for Canada, the primary schedule is for all other countries.



Vanliga frågor

The highest paying salary package reported for a Produktchef at Indeed in Greater Tokyo Area sits at a yearly total compensation of ¥43,939,663. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Indeed for the Produktchef role in Greater Tokyo Area is ¥24,361,332.

