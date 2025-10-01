Företagskatalog
Indeed Produktdesigner Löner i New York City Area

Produktdesigner-ersättning in New York City Area på Indeed varierar från $204K per year för L2 till $228K per year för L3. Det yearliga medianersättningspaketet in New York City Area uppgår till $231K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Indeeds totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/1/2025

Genomsnitt Kompensation Efter Nivå
Lägg till ersättningJämför nivåer
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
Associate Designer
L1
$ --
$ --
$ --
$ --
Designer
L2
$204K
$142K
$46.5K
$15.3K
Senior Designer
L3
$228K
$162K
$51.6K
$14.7K
Lead Designer
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
Senaste löneinlämningar
Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Inga löner hittades
Intjänandeschema

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietyp
RSU

På Indeed omfattas RSUs av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)

RSU at Indeed are stock shares of the parent company, Recruit Holdings. The alternate schedule is for Canada, the primary schedule is for all other countries.

33.3%

ÅR 1

33.3%

ÅR 2

33.4%

ÅR 3

Aktietyp
RSU

På Indeed omfattas RSUs av ett 3-årigt intjänandeschema:

  • 33.3% intjänas under 1st-ÅR (33.30% årligen)

  • 33.3% intjänas under 2nd-ÅR (8.32% kvartalsvis)

  • 33.4% intjänas under 3rd-ÅR (8.35% kvartalsvis)

RSU at Indeed are stock shares of the parent company, Recruit Holdings. The alternate schedule is for Canada, the primary schedule is for all other countries.



Inkluderade titlar

UX-Designer

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Produktdesigner på Indeed in New York City Area ligger på en årlig total ersättning på $307,500. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Indeed för Produktdesigner rollen in New York City Area är $204,000.

