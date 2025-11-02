Företagskatalog
Indeed Finansanalytiker Löner

Den genomsnittliga totalersättningen för Finansanalytiker in United States på Indeed varierar från $189K till $274K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Indeeds totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 11/2/2025

Genomsnittlig Total Ersättning

$214K - $248K
United States
Vanligt Spann
Möjligt Spann
$189K$214K$248K$274K
Vanligt Spann
Möjligt Spann

Don't get lowballed

Intjänandeschema

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietyp
RSU

På Indeed omfattas RSUs av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)

RSU at Indeed are stock shares of the parent company, Recruit Holdings. The alternate schedule is for Canada, the primary schedule is for all other countries.

33.3%

ÅR 1

33.3%

ÅR 2

33.4%

ÅR 3

Aktietyp
RSU

På Indeed omfattas RSUs av ett 3-årigt intjänandeschema:

  • 33.3% intjänas under 1st-ÅR (33.30% årligen)

  • 33.3% intjänas under 2nd-ÅR (8.32% kvartalsvis)

  • 33.4% intjänas under 3rd-ÅR (8.35% kvartalsvis)

RSU at Indeed are stock shares of the parent company, Recruit Holdings. The alternate schedule is for Canada, the primary schedule is for all other countries.



Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Finansanalytiker på Indeed in United States ligger på en årlig total ersättning på $273,700. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Indeed för Finansanalytiker rollen in United States är $188,600.

