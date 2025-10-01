Företagskatalog
Jobbar du här? Hävda ditt företag
Indeed Datavetare Löner i India

Datavetare-ersättning in India på Indeed uppgår till ₹3.69M per year för L1. Det yearliga medianersättningspaketet in India uppgår till ₹4.05M. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Indeeds totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/1/2025

Genomsnitt Kompensation Efter Nivå
Lägg till ersättningJämför nivåer
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
L0
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L1
Data Scientist I
₹3.69M
₹3.08M
₹417K
₹192K
L2
Data Scientist II
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L2-II
Senior Data Scientist
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Visa 3 Fler nivåer
Lägg till ersättningJämför nivåer

Senaste löneinlämningar
Lägg tillLägg till ersättningLägg till ersättning

Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Inga löner hittades
Exportera dataVisa lediga jobb

Intjänandeschema

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietyp
RSU

På Indeed omfattas RSUs av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)

RSU at Indeed are stock shares of the parent company, Recruit Holdings. The alternate schedule is for Canada, the primary schedule is for all other countries.

33.3%

ÅR 1

33.3%

ÅR 2

33.4%

ÅR 3

Aktietyp
RSU

På Indeed omfattas RSUs av ett 3-årigt intjänandeschema:

  • 33.3% intjänas under 1st-ÅR (33.30% årligen)

  • 33.3% intjänas under 2nd-ÅR (8.32% kvartalsvis)

  • 33.4% intjänas under 3rd-ÅR (8.35% kvartalsvis)

RSU at Indeed are stock shares of the parent company, Recruit Holdings. The alternate schedule is for Canada, the primary schedule is for all other countries.



Vanliga frågor

Самый высокий пакет вознаграждения для Datavetare в Indeed in India составляет ₹156,204 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Indeed для позиции Datavetare in India составляет ₹47,731.

Utvalda jobb

    Inga utvalda jobb hittades för Indeed

