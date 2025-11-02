Företagskatalog
  Datavetare
  • Datavetare

  • Alla Datavetare löner

Indeed Datavetare Löner

Datavetare-ersättning in United States på Indeed varierar från $163K per year för L1 till $324K per year för L3. Det yearliga medianersättningspaketet in United States uppgår till $241K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Indeeds totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 11/2/2025

Genomsnitt Kompensation Efter Nivå
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
L0
$ --
$ --
$ --
$ --
L1
Data Scientist I
$163K
$136K
$11.4K
$15.4K
L2
Data Scientist II
$186K
$145K
$22.5K
$18.3K
L2-II
Senior Data Scientist
$219K
$181K
$22.1K
$16K
Don't get lowballed
Senaste löneinlämningar
Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Inga löner hittades
Intjänandeschema

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietyp
RSU

På Indeed omfattas RSUs av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)

RSU at Indeed are stock shares of the parent company, Recruit Holdings. The alternate schedule is for Canada, the primary schedule is for all other countries.

33.3%

ÅR 1

33.3%

ÅR 2

33.4%

ÅR 3

Aktietyp
RSU

På Indeed omfattas RSUs av ett 3-årigt intjänandeschema:

  • 33.3% intjänas under 1st-ÅR (33.30% årligen)

  • 33.3% intjänas under 2nd-ÅR (8.32% kvartalsvis)

  • 33.4% intjänas under 3rd-ÅR (8.35% kvartalsvis)

RSU at Indeed are stock shares of the parent company, Recruit Holdings. The alternate schedule is for Canada, the primary schedule is for all other countries.



Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Datavetare på Indeed in United States ligger på en årlig total ersättning på $373,000. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Indeed för Datavetare rollen in United States är $229,250.

