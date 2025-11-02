Den genomsnittliga totalersättningen för Revisor in United States på Indeed varierar från $255K till $348K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Indeeds totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 11/2/2025
Genomsnittlig Total Ersättning
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
På Indeed omfattas RSUs av ett 4-årigt intjänandeschema:
25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)
25% intjänas under 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)
25% intjänas under 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)
25% intjänas under 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)
RSU at Indeed are stock shares of the parent company, Recruit Holdings. The alternate schedule is for Canada, the primary schedule is for all other countries.
33.3%
ÅR 1
33.3%
ÅR 2
33.4%
ÅR 3
På Indeed omfattas RSUs av ett 3-årigt intjänandeschema:
33.3% intjänas under 1st-ÅR (33.30% årligen)
33.3% intjänas under 2nd-ÅR (8.32% kvartalsvis)
33.4% intjänas under 3rd-ÅR (8.35% kvartalsvis)
RSU at Indeed are stock shares of the parent company, Recruit Holdings. The alternate schedule is for Canada, the primary schedule is for all other countries.
