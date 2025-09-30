Företagskatalog
Incorta
Jobbar du här? Hävda ditt företag
    Levels FYI Logo
  • Löner
  • Mjukvaruingenjör

  • Alla Mjukvaruingenjör löner

  • Greater Cairo

Incorta Mjukvaruingenjör Löner i Greater Cairo

Medianersättningspaketet för Mjukvaruingenjör in Greater Cairo på Incorta uppgår till EGP 1.48M per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Incortas totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 9/30/2025

Medianpaket
company icon
Incorta
Software Engineer
Cairo, QH, Egypt
Totalt per år
EGP 1.48M
Nivå
Senior
Grundlön
EGP 1.48M
Stock (/yr)
EGP 0
Bonus
EGP 0
År på företaget
5 År
Års erfarenhet
6 År
Vilka är karriärnivåerna på Incorta?

EGP 7.88M

Få Betalt, Inte Lurad

Vi har förhandlat tusentals erbjudanden och uppnår regelbundet 300 000+ kr (ibland 3 miljoner+ kr) i höjningar. Få din lön förhandlad eller ditt CV granskat av riktiga experter - rekryterare som gör det dagligen.

Senaste löneinlämningar
Lägg tillLägg till ersättningLägg till ersättning

Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Inga löner hittades
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportera dataVisa lediga jobb
Praktikantlöner

Bidra

Få Verifierade Löner i din Inkorg

Prenumerera på verifierade Mjukvaruingenjör erbjudanden.Du kommer att få en uppdelning av ersättningsdetaljer via e-post. Läs Mer

Denna webbplats skyddas av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor gäller.

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Mjukvaruingenjör på Incorta in Greater Cairo ligger på en årlig total ersättning på EGP 5,829,211. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Incorta för Mjukvaruingenjör rollen in Greater Cairo är EGP 1,477,620.

Utvalda jobb

    Inga utvalda jobb hittades för Incorta

Relaterade företag

  • Nisum
  • R3
  • Contrast Security
  • Adobe Workfront
  • Zilliant
  • Se alla företag ➜

Andra resurser