Included Health Löner

Included Healths löneintervall sträcker sig från $114,570 i total kompensation per år för en Finansanalytiker på den nedre änden till $332,655 för en Verksamhetsoperationer på den övre änden. Levels.fyi samlar in anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Included Health. Senast uppdaterad: 8/19/2025

$160K

Mjukvaruutvecklare
Software Engineer 2 $185K
Senior Software Engineer $218K

Fullstack-mjukvaruingenjör

Produktchef
Median $219K
Administrativ assistent
$125K

Verksamhetsoperationer
$333K
Dataanalytiker
$134K
Datavetare
$325K
Finansanalytiker
$115K
Produktdesigner
$186K
Programchef
$208K
Projektledare
$137K
Rekryterare
$166K
Chef för mjukvaruutveckling
$265K
UX-forskare
$286K
Intjäningsschema

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

På Included Health omfattas Aktie-/kapitalbidrag av ett 4-årigt intjäningsschema:

  • 25% tjänar in i 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% tjänar in i 2nd-ÅR (2.08% månatligen)

  • 25% tjänar in i 3rd-ÅR (2.08% månatligen)

  • 25% tjänar in i 4th-ÅR (2.08% månatligen)

FAQ

The highest paying role reported at Included Health is Verksamhetsoperationer at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $332,655. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Included Health is $197,003.

