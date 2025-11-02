Företagskatalog
In-Charge Energy
In-Charge Energy Mjukvaruingenjör Löner

Medianersättningspaketet för Mjukvaruingenjör in United States på In-Charge Energy uppgår till $120K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för In-Charge Energys totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 11/2/2025

Medianpaket
company icon
In-Charge Energy
Interoperability Lead
Richmond, VA
Totalt per år
$120K
Nivå
L3
Grundlön
$120K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
År på företaget
2 År
Års erfarenhet
3 År
Vilka är karriärnivåerna på In-Charge Energy?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Senaste löneinlämningar
Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Inga löner hittades
Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Mjukvaruingenjör på In-Charge Energy in United States ligger på en årlig total ersättning på $165,000. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på In-Charge Energy för Mjukvaruingenjör rollen in United States är $120,000.

