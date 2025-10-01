Företagskatalog
Improving Mjukvaruingenjör Löner i Greater Vancouver

Medianersättningspaketet för Mjukvaruingenjör in Greater Vancouver på Improving uppgår till CA$95.6K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Improvings totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/1/2025

Medianpaket
company icon
Improving
Senior Software Developer I
Vancouver, BC, Canada
Totalt per år
CA$95.6K
Nivå
Senior Software Developer I
Grundlön
CA$95.6K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$0
År på företaget
3 År
Års erfarenhet
3 År
Vilka är karriärnivåerna på Improving?

CA$226K

Senaste löneinlämningar
Lägg tillLägg till ersättningLägg till ersättning

Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Inga löner hittades
Praktikantlöner

Bidra

Inkluderade titlar

Full-Stack Mjukvaruingenjör

Vanliga frågor

The highest paying salary package reported for a Mjukvaruingenjör at Improving in Greater Vancouver sits at a yearly total compensation of CA$141,010. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Improving for the Mjukvaruingenjör role in Greater Vancouver is CA$95,578.

Utvalda jobb

    Inga utvalda jobb hittades för Improving

Relaterade företag

Andra resurser