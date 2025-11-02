Företagskatalog
Medianersättningspaketet för Mjukvaruingenjör in United States på Imprint uppgår till $200K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Imprints totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 11/2/2025

Medianpaket
company icon
Imprint
Full-Stack Software Engineer
New York, NY
Totalt per år
$200K
Nivå
Senior
Grundlön
$190K
Stock (/yr)
$10K
Bonus
$0
År på företaget
1 År
Års erfarenhet
7 År
Vilka är karriärnivåerna på Imprint?
Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Mjukvaruingenjör på Imprint in United States ligger på en årlig total ersättning på $206,000. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Imprint för Mjukvaruingenjör rollen in United States är $160,000.

Andra resurser