Impossible Foods
  • San Francisco Bay Area

Impossible Foods Kemisk ingenjör Löner i San Francisco Bay Area

Den genomsnittliga totalersättningen för Kemisk ingenjör in San Francisco Bay Area på Impossible Foods varierar från $177K till $259K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Impossible Foodss totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/1/2025

Genomsnittlig Total Ersättning

$204K - $232K
United States
Vanligt Spann
Möjligt Spann
$177K$204K$232K$259K
Vanligt Spann
Möjligt Spann

$160K

Intjänandeschema

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietyp
Options

På Impossible Foods omfattas Options av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (25.00% årligen)



The highest paying salary package reported for a Kemisk ingenjör at Impossible Foods in San Francisco Bay Area sits at a yearly total compensation of $258,538. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Impossible Foods for the Kemisk ingenjör role in San Francisco Bay Area is $177,471.

