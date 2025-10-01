Den genomsnittliga totalersättningen för Kemisk ingenjör in San Francisco Bay Area på Impossible Foods varierar från $177K till $259K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Impossible Foodss totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/1/2025
Genomsnittlig Total Ersättning
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
På Impossible Foods omfattas Options av ett 4-årigt intjänandeschema:
25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)
25% intjänas under 2nd-ÅR (25.00% årligen)
25% intjänas under 3rd-ÅR (25.00% årligen)
25% intjänas under 4th-ÅR (25.00% årligen)