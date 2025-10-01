Företagskatalog
Imply Chef för mjukvaruingenjörer Löner i San Francisco Bay Area

Den genomsnittliga totalersättningen för Chef för mjukvaruingenjörer in San Francisco Bay Area på Imply varierar från $344K till $502K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Implys totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/1/2025

Genomsnittlig Total Ersättning

$395K - $451K
United States
Vanligt Spann
Möjligt Spann
$344K$395K$451K$502K
Vanligt Spann
Möjligt Spann

Intjänandeschema

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

På Imply omfattas Aktie-/kapitalandelstilldelningar av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (2.08% månadsvis)



Vanliga frågor

Utvalda jobb

    Inga utvalda jobb hittades för Imply

